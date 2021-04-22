Верховный суд не стал менять приговор бывшему сотруднику МЧС Карелии

Приговор Костомукшского городского суда по делу бывшего сотрудника МЧС по Карелии остался в силе. Такое решение принял Верховный суд Карелии.

34-летнего бывшего замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Костомукше, Калевальскому и Муезерскому районам МЧС Карелии признали виновным в коррупции, сообщили в прокуратуре.

В марте 2020 сотрудник министерства с проверкой побывал в баре в Костомукше и выявил ряд нарушений. После этого владелец заведения передал ему 35 тысяч рублей за молчание. В другой раз сотрудник МЧС потребовал деньги от владельца магазина автозапчастей. За то, чтобы не включать торговую точку в план проверок, сотрудник ведомства просил 150 тысяч рублей. О таком неожиданном предложении предприниматель сообщил в полицию. Во время передачи части денег, сотрудник МЧС был задержан. Это произошло 9 октября 2020 года.

Начались суды. Суд первой инстанции приговорил экс-сотрудника МЧС Карелии к пяти годам колонии строгого режима, а также запретил ему занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в госорганах и органах местного самоуправления в течение пяти лет. Вдобавок суд назначил ему штраф - 650 тысяч рублей. После этого адвокат обжаловал приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила жалобу защиты без удовлетворения. Приговор суда вступил в силу.