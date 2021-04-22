22 апреля 2021, 18:23
Подростка осудили в Карелии за зверское избиение несовершеннолетнего
Суд назначил 15-летнему юноше условное наказание
В Карелии подростка признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.
По сообщению Следкома Карелии, 15-летний юноша в декабре 2020 года на улице в Беломорске повздорил со сверстником.
В ходе конфликта юноша напал на подростка, повалил его на землю и несколько раз ударил по голове. В результате несовершеннолетний получил травму головы и переломы.
Юноша признал вину и раскаялся. Суд приговорил подростка к 6 месяцам лишения свободы условно. (фото weacom.ru)