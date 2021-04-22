ГИБДД рассказала о погибших в утренней аварии на трассе в Карелии

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии, унесшей жизни трех человек. О столкновении фургона и микроавтобуса на трассе «Сортавала» мы рассказывали ранее.

ДТП с участием транспортных средств «Фиат Дукато» и «Газель» произошло 22 апреля в 09:55 в Лахденпохском районе на 166 км трассы А-121 «Сортавала».

В результате дорожного происшествия до приезда скорой помощи погибли три пассажира автомашины «Газель», водителя госпитализировали. Водителя и пассажира автомобиля «Фиат» также госпитализировали с места аварии.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и наряд ДПС. Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка. (фото ГИБДД Карелии)