Жительница Карелии заглянула в гости к друзьям и была обворована

В полицию Костомукши обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что пришла в гости к друзьям в одно из городских общежитий. На следующий день, собираясь домой, она обнаружила, что из кармана куртки пропал кошелек с деньгами, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 39-летний мужчина, также проживающий в этом общежитии. В тот вечер он заглянул к соседям, выпил с ними рюмку водки и ушел. Покидая помещение, костомукшанин проверил карманы куртки гостьи, нашел кошелек и забрал его.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Горожанин обязался возместить ущерб. Фото: unsplash.com