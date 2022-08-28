Вандалы перебили окна на автобусе в Петрозаводске

В Петрозаводске вандалы напали на автобус. Последствия произошедшего запечатлели очевидцы, фотографии публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент произошел у «Дома мод» на улице Суоярвской. Судя по фотографиям, у транспортного средства повреждены окна с обеих сторон. Кто совершил этот поступок, неизвестно.

Нанесенный автобусу ущерб еще предстоит оценить. Фото паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»