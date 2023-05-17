Жительница Карелии вышла из суда и сразу же совершила преступление

В полицию Суоярви обратилась сотрудница магазина. Женщина рассказала, что у нее украли телефон стоимостью более 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что к краже причастна безработная горожанка. В тот день она посещала мировой суд, где рассматривалось дело о совершенном ей хищении. Выйдя из здания, женщина заглянула в магазин. Дождавшись, пока продавец отвернется, она украла со стола гаджет и скрылась.

Далее горожанка обнаружила, что вместе с телефоном хранились и банковские карты. Она попыталась расплатиться ими в магазинах или обналичить деньги, но эти попытки не увенчались успехом.

Возбуждены уголовные дела о краже телефона и попытке хищения денег с банковского счета. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com