17 мая 2023, 12:32
Происшествия

Подросток втайне от родных купил машину и пьяным попался патрулю ДПС

Полицейские обратили внимание на странные маневры водителя ВАЗ

Странные маневры ВАЗ 2101 на трассе «Кола» привлекли внимание дорожных инспекторов. Они велели водителю остановиться, но он проигнорировал требование, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент случился рядом с поселком Ледмозеро. Автомобиль полицейские все же остановили. Оказалось, за рулем 16-летний без прав, да еще и пьяный.

Подросток признался, что купил подержанный автомобиль втайне от взрослых. Машина была технические неисправна, однако новоиспеченный водитель решил прокатиться.

В отношении нарушителя составили административные протоколы. Его привлекли к ответственности за управление в состоянии опьянения и без прав, за невыполнение требования полицейских об остановке, за нарушение правил применения ремней безопасности и установки государственных регистрационных знаков, а также за управление машиной при наличии неисправностей. // фото: МВД Карелииел

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