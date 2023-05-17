Подросток втайне от родных купил машину и пьяным попался патрулю ДПС

Странные маневры ВАЗ 2101 на трассе «Кола» привлекли внимание дорожных инспекторов. Они велели водителю остановиться, но он проигнорировал требование, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент случился рядом с поселком Ледмозеро. Автомобиль полицейские все же остановили. Оказалось, за рулем 16-летний без прав, да еще и пьяный.

Подросток признался, что купил подержанный автомобиль втайне от взрослых. Машина была технические неисправна, однако новоиспеченный водитель решил прокатиться.

В отношении нарушителя составили административные протоколы. Его привлекли к ответственности за управление в состоянии опьянения и без прав, за невыполнение требования полицейских об остановке, за нарушение правил применения ремней безопасности и установки государственных регистрационных знаков, а также за управление машиной при наличии неисправностей. // фото: МВД Карелииел