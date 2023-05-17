17 мая 2023, 11:52
Происшествия

Пассажирка в Карелии выпала из салона УАЗ прямо под колеса

Женщина получила травмы в ДТП на территории Питкярантского района

Вечером 16 мая рядом с поселком Харлу в Питкярантском районе произошла авария. В необычном ДТП пострадала женщина, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Это случилось в 17:30, из салона внедорожника выпала 37-летняя женщина. Автомобиль в этот момент двигался, пассажирка попала под колеса, 43-летний водитель наехал на нее.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства аварии. // фото: ГИБДД Карелии

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новости Карелии
Питкярантский район
ДТП