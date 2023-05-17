Пассажирка в Карелии выпала из салона УАЗ прямо под колеса

Вечером 16 мая рядом с поселком Харлу в Питкярантском районе произошла авария. В необычном ДТП пострадала женщина, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Это случилось в 17:30, из салона внедорожника выпала 37-летняя женщина. Автомобиль в этот момент двигался, пассажирка попала под колеса, 43-летний водитель наехал на нее.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства аварии. // фото: ГИБДД Карелии