Жительница Карелии убила собственного сына

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении жительницы поселка Реболы Муезерского района. Женщина обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, в ноябре 2021 года женщина в своем доме поссорилась со своим 37-летним сыном. В ходе конфликта подозреваемая ударила ножом в грудь родственника. Тот умер на месте.

Женщина признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Kawamaru