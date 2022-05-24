Жительница Карелии тайком оформила кредит на имя друга

В полицию Калевальского района обратился 52-летний житель Калевальского района. Мужчина рассказал, что у него похищены 115 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что еще осенью, когда мужчина проводил время в компании знакомой за распитием алкоголя, та получила доступ к его телефону и оформила кредит на имя друга. 115 тысяч рублей женщина перевела на свой счет.

О кредите мужчина узнал, только когда пришло время вносить первый платеж. Он разозлился на подругу, поскольку ранее неоднократно давал ей в долг. На все уговоры вернуть деньги знакомая отвечала отказом. Тогда мужчина и пошел в полицию.

В отношении 34-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Фото: pixabay.com/Evgeny