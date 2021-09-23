Жительница Карелии смогла не попасться на уловку мошенницы

В Олонецком районе возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В полицию обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонила девушка и представилась сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом блокирования несанкционированного оформления кредита, «работник финансового учреждения» вынудила сельчанку взять кредит на сумму 900 000 рублей.

Затем лжеспециалист начала убеждать женщину перевести эти деньги на «безопасный счет». Однако звонившая делала это в очень грубой форме, что насторожило заявительницу, и она прекратила разговор. Позже мошенники пытались неоднократно выйти на связь с сельчанкой, но та больше не отвечала на звонки.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото pixabay.com/geralt