Сильный пожар произошел ночью на юге Карелии

Минувшей ночью на юге Карелии произошел серьезный пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сообщение о возгорании в деревне Нурмолицы поступило на пульт спасателей в 3:50 23 сентября. На место происшествия выехали две единицы техники и шестеро сотрудников пожарно-спасательной части Олонца.

Выяснилось, что горит частная баня. В результате пожара строение было уничтожено. Спасатели опубликовали фотографии и видео с места происшествия.