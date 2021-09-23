23 сентября 2021, 16:52
Сильный пожар произошел ночью на юге Карелии
В деревне Нурмолицы Олонецкого района вспыхнула баня
Минувшей ночью на юге Карелии произошел серьезный пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.
Сообщение о возгорании в деревне Нурмолицы поступило на пульт спасателей в 3:50 23 сентября. На место происшествия выехали две единицы техники и шестеро сотрудников пожарно-спасательной части Олонца.
Выяснилось, что горит частная баня. В результате пожара строение было уничтожено. Спасатели опубликовали фотографии и видео с места происшествия.