Жительница Карелии пожаловалась Бастрыкину на жизнь в гнилой времянке

Семья пожаловалась на невыносимые условия жизни в старом доме в поселке Суккозеро.

В доме на Новой улице в строении, возведенном в 1958 году для временного размещения граждан, живут 82-летняя женщина-инвалид с дочкой и двумя совершеннолетними внуками.

В доме нет коммуникаций, деревянные конструкции прогнили и разрушаются. Два года назад строение было признано аварийным, но семье не предоставили благоустроенное жилье. Женщина обращалась в различные органы, но ситуация не изменилась. Она обратилась в приемную председателя СК РФ.

Следком Карелии расследует уголовное дело. Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»