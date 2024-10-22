Скрывавшуюся от правосудия петрозаводчанку нашли судебные приставы

Судебные приставы задержали в Петрозаводске женщину, которая скрывалась от правосудия в течение трех недель. Петрозаводчанку объявили в розыск в начале октября по решению судьи Петрозаводского городского суда, рассказали в УФССП Карелии.

Даму обвиняют в совершении кражи, повлекшей значительный материальный ущерб. Приставы установили местонахождение горожанки и задержали ее.

Злоумышленницу доставили в полицию благодаря слаженному взаимодействию судебных приставов и полицейских. // фото: pixabay.com