22 октября 2024, 16:19
Скрывавшуюся от правосудия петрозаводчанку нашли судебные приставы
Женщина совершила кражу и не хотела отвечать – ее задержали
Судебные приставы задержали в Петрозаводске женщину, которая скрывалась от правосудия в течение трех недель. Петрозаводчанку объявили в розыск в начале октября по решению судьи Петрозаводского городского суда, рассказали в УФССП Карелии.
Даму обвиняют в совершении кражи, повлекшей значительный материальный ущерб. Приставы установили местонахождение горожанки и задержали ее.
Злоумышленницу доставили в полицию благодаря слаженному взаимодействию судебных приставов и полицейских. // фото: pixabay.com