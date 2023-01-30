Жительница Карелии получила ножевое ранение из-за ревности

В Лахденпохье вынесен приговор 44-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли в причинении легкого вреда здоровью сожительницы, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый напился и на почве ревности нанес удар ножом в область локтя сожительнице. Тяжелых повреждений женщина не получила, а мужчина раскаялся в своем поступке, извинился перед потерпевшей.

Суд назначил горожанину наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. // Фото: freepik.com