Автомобиль вылетел с дороги и повис на сугробе в Петрозаводске

Сегодня в 14:48 на Комсомольском проспекте в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль при попытке разворота вылетел с дороги и повис на высоком сугробе. Причина такого маневра от водителя пока не известна.

В результате происшествия транспортное средство получило повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink, видео dtpptz