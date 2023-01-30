Бизнесмен избил рабочего под Петрозаводском

30-летний житель Петрозаводска должен будет компенсировать государству 125 тысяч рублей, затраченных на лечение избитого им мужчины. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в августе прошлого года житель карельский столицы, занимающийся бизнесом по ремонту автомобилей в деревне Вилга, поругался с двумя мужчинами, которые выполняли отделку соседнего бокса. Он избил одного из них, причинив потерпевшему множественные травмы, в том числе, перелом голени.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия обвиняемый принес извинения потерпевшему и возместил моральный вред, после чего дело было прекращено.

В то же время прокуратура выяснила, что потерпевший долго лечился, и Территориальный фонд ОМС потратил на его реабилитацию 125 тысяч рублей. Суд встал на сторону надзорного органа. Теперь эти деньги бывший обвиняемый должен будет вернуть государству. // Фото: unsplash.com