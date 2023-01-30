Волки разорвали собаку в Суоярви

Волки вышли в Суоярви и напали на собаку. Сообщение о нападении хищников ночью 29 января на улице Октябрьская появилось в группе «Подслушано в Суоярви».

Для организации охоты на место выехал охотинспектор, сообщили сегодня в карельском Минприроды.

В министерстве напомнили о необходимости держать домашних собак в вольерах, а придомовую территорию обносить забором. О выходе хищников в населенные пункты просят сообщать оперативному дежурному по номеру +7 (921) 222-05-25. // фото freepik.com