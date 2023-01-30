Жители Карелии попали в снежный плен по пути на туристический объект

На прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции дважды приходили на помощь людям в Медвежьегорском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, в один из дней инспекторы получили сигнал о том, что пара из Кондопоги отправилась посмотреть на укрепрайон - один из объектов военной истории Карелии - и попала в снежный плен. Их автомобиль увяз в снегу на пути к достопримечательности. Сотрудники ДПС помогли кондопожанам выбраться.

В тот же день на трассе инспекторы заметили фуру в кювете. Водитель посетовал на то, что самостоятельно вернуть грузовик на дорогу не может. Тогда стражи порядка остановили другой большегруз, с помощью которого фуру вытащили из сугроба. // Фото: unsplash.com