Жительница Карелии осталась без украшений после посиделок с друзьями

В полицию Кемского района обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что у нее пропали золотые украшения стоимостью более 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские выяснили, что потерпевшая несколько дней провела в компании знакомых. Пропажу украшений она обнаружила, только когда вернулась домой. Под подозрение попал 24-летний приятель женщины. Он признался, что подруга оставила золото на пляже, он нашел его и сдал в ломбард.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/fsHH