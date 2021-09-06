Дачный участок жителя Петрозаводска разворотил преступник

В полицию Пряжинского района обратился житель Петрозаводска. Он рассказал, что с его дачного участка похищены рельсы. Также он обнаружил, что спилена яблоня и демонтирован сарай, в котором хранилось имущество. Ущерб превысил 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 37-летний мужчина, также житель столицы Карелии. Он рассказал, что видел хранившиеся на участке рельсы, и решил их украсть. Злодей воспользовался отсутствием хозяина, проник на участок, разобрал сарай, спилил мешавшую ему яблоню, после чего вынес рельсы и сдал их в пункт приема металла, выручив 16 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото pixabay.com/tatglad