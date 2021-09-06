Житель Карелии ударил приехавшего к нему домой фельдшера скорой помощи

На днях сотрудники вневедомственной охраны выезжали по срабатыванию тревожной кнопки в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Бригада скорой нажала на тревожную кнопку, находясь на вызове в деревне Ужесельга Прионежского района. Там медики оказывали помощь местному жителю. В какой-то момент сын пациента - 27-летний молодой человек - напал на фельдшера и ударил его кулаком в лицо. Нападавший в этот момент был пьян.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину за нанесение телесных повреждений и передали его наряду ППС. Фото pixabay.com/AKuptsova