Жительница Карелии оклеветала в полиции своего сына

В Сегежском районе будут судить 49-летнюю женщину, обвиняемую в ложном доносе. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, в июне 2021 года женщина обратилась в полицию и сообщила, что без ее ведома на ее имя оформлен кредит в микрофинансовой организации. При этом заявительница указала на своего сына, как на возможного преступника.

Позже, однако, выяснилось, что кредит женщина взяла самостоятельно, но в момент, когда пришла пора возвращать деньги, она испугалась и решила схитрить.

«Таким образом, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подсудимая умышленно сообщила сотрудникам полиции ложные сведения о совершенном преступлении», - резюмировала пресс-служба прокуратуры. Фото pixabay.com/fsHH