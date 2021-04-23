Жительница Карелии нашла чужую банковскую карту и пошла за покупками

В полицию обратился 70-летний петрозаводчанин и заявил, что неизвестные, завладев его банковской картой, похитили 4 тысячи рублей, сообщает МВД Карелии.

О списании денег он узнал из уведомлений, которые поступили на мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 50-летняя жительница Петрозаводска. Женщина во всем призналась и рассказала полицейским, что нашла чужую банковскую карту возле одного из магазинов. Убедившись, что расплачиваться по ней можно не вводя пароль, петрозаводчанка обошла несколько торговых точек и потратила деньги на продукты питания.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи за преступления такого рода предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фото с сайта fin.market