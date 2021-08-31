Жительница Карелии может сесть на четыре года из-за бутылки вина

В конце августа в полицию Олонца поступило сообщение от работников сетевого магазина. Они рассказали об открытом хищении бутылки вина стоимостью 200 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в торговую точку вошла женщина. Она проследовала в отдел алкоголя, взяла бутылку и пошла к выходу, несмотря на возмущение работников. Те побежали за покупательницей, сумели ее догнать и вернули в магазин. Пока участники происшествия ждали полицию, 29-летняя женщина выпила алкогольный напиток.

Подозреваемая дала признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы. Фото pixabay.com/congerdesign