Жительница Карелии лишилась 250 тысяч после разговора по телефону

53-летняя жительница Питкярантского района стала жертвой мошенников, ответив на телефонный звонок с незнакомого номера. Голос в трубке рассказал ей традиционную историю — якобы с ее банковского счета пытались списать деньги. Жительница Карелии занервничала. Но собеседник тут же подсказал ей решение проблемы, предложив установить приложение на телефон. Выполнив инструкции, женщина предоставила злоумышленнику удаленный доступ к своему устройству.

В итоге далее деньги с ее расчетного счета были переведены на карту, злоумышленники подали онлайн заявку на кредит в 170 тысяч. Затем жертва сняла с карты в банкомате 250 тысяч и перевела на неизвестные ей номера.

Как рассказали в МВД, жительница Питкяранты 17 раз пополняла чужие телефонные счета, пока не перевела всю сумму.

Обратиться в полицию женщину убедила ее дочь. Теперь проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.