Мужчину с неоплаченными покупками задержали в магазине в Беломорске

Помощь росгвардейцев потребовалась работникам магазина в одном из сетевых магазинов Беломорска. Причиной вызова стал 33-летний мужчина, который пытался вынести из магазина неоплаченный товар на сумму более 1260 рублей. Мужчину задержали и передали полиции.

Злоумышленники наведывались на этой неделе в сетевые магазины в Петрозаводске, Кондопоге, Беломорске, Сегеже, Олонце и Лахденпохье. Действия нарушителей в большинстве случаев подпадали под статью «мелкое хищение», общий ущерб мог превысить 11 тысяч рублей. За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа, административного ареста или обязательных работ.