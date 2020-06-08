Жительница Карелии крала деньги у соседки и не могла остановиться

Лахденпохский районный суд отправил 31-летнюю женщину в тюрьму за неоднократные хищения средств у соседки, сообщает прокуратура Карелии.

Осенью прошлого года, ранее не раз судимая жительница поселка Ласанен решила поживиться денежными средствами соседки. У женщины имелись ключи от квартиры соседки, куда она проникла и украла из кошелька, в котором было 4 тысячи рублей, ровно половину.

Этого ей было мало и на следующий день она похитила оттуда еще тысячу. Затем, вероятно решив, что бог любит троицу, она и на третий день зашла за оставшейся суммой. Впрочем, тут ей не повезло, так как хозяйка оставшуюся сумму уже истратила.

«Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище).

В связи с тем, что осужденная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности и в её действиях установлен рецидив преступлений, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима»,

- сообщает прокуратура.

Приговор суда не вступил в законную силу.