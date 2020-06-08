Отдых в Лососинном обернулся для петрозаводчанки уголовным делом

44-летнего мужчину обворовали во время отдыха на природе в местечке Лососинное. Все вещи, в том числе кошелек, были оставлены в машине. Когда мужчина стал собираться домой, то не нашел своего кошелька, в котором лежало более 15 тысяч рублей, рассказали в МВД.

По версии полицейских, к краже могла быть причастна 35-летняя петрозаводчанка. Женщина также находилась среди отдыхавших. Подозреваемая созналась в краже. Со слов женщины, она перебрала со спиртным и захотела вернуться в город. Такси вызвать не получилось, знакомый отказался везти. Женщина разозлилась, взяла кошелек и покинула компанию.

Житель из ближайшей деревни за одну тысячу рублей согласился отвезти женщину в город. Остальные чужие деньги подозреваемая потеряла. По признакам кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: misanec.ru