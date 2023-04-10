Жительница Карелии доверилась знакомой и лишилась пенсии

В полицию Олонецкого района обратилась пенсионерка, живущая в одной из деревень. Она заподозрила знакомую в краже денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, 38-летняя женщина помогала ей по хозяйству. В один из дней пенсионерка пошла по делам и встретила свою помощницу. Пожилая женщина попросила приятельницу сходить к ней домой, поскольку она что-то забыла, и доверила той ключи от квартиры. Однако подруга не вернулась.

Попав наконец в свой дом, пенсионерка обнаружила пропажу пенсии. Выяснилось, что ее помощница тщательно обыскала квартиру, нашла деньги, после чего вызвала такси и уехала в Олонец, где и потратила все украденное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com