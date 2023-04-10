Росгвардейцы по тревоге выезжали в больницу в Петрозаводске

Днем в воскресенье сотрудники Росгвардии в Петрозаводске во время патрулирования получили сигнал о том, что в одной из больниц нажата тревожная кнопка. На место выехал наряд, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из посетителей медучреждения совершил мелкое хулиганство. При проверке оказалось, что 40-летний мужчина имеет неоплаченный штраф.

Нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Похожий случай произошел в одной из районных больниц. 43-летний мужчина распивал спиртное в приемном отделении. Его также задержали. // Фото Росгвардии