Жительница Карелии доверилась строителю и была обворована

В полицию Беломорского района обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой кражи, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что долгое время была в отъезде. После возвращения она обнаружила, что из квартиры пропало имущество - различные строительные инструменты, мультиварка, телевизор, портативная колонка, микроволновая печь, автомобильные колеса. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что в отсутствие хозяев в их доме шел ремонт кровли и они доверили ключи 37-летнему строителю. Он работал в течение месяца и в это время методично распродавал имущество хозяев квартиры. После окончания работы мужчина отдал ключи родственнице хозяйки и уехал на заработки в другой регион.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сознался в совершении преступления. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch