24 августа 2021, 12:18
Жители Сулажгоры жалуются на асфальт, который положили недавно
При ремонте улиц в Петрозаводске не всегда учитывают важные нюансы
Этим летом в Петрозаводске активно идет ремонт улиц. Во многих районах укладывают новый асфальт и меняют бордюры. Но порой результат работы не устраивает горожан, о чем они пишут в соцсетях.
Жительница столицы Карелии посетовала в паблике «Живой Петрозаводск» ВКонтакте, что дорожники в Сулажгоре явно не учли очень важный фактор, когда заливали новый асфальт.
Его положили текущим летом, с тех пор улицы во время дождей постоянно покрываются водой.
«Куда вода будет уходить, не подумали. Наверное, это проблема воды и очередные мучения жителей Сулажгоры», - жалуется Кристина.
Она опубликовала видео из микрорайона и отметила, что такие лужи там появляются даже в маленький дождь. // Фото, видео: «Живой Петрозаводск» /ВКонтакте