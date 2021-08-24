Жители Сулажгоры жалуются на асфальт, который положили недавно

Этим летом в Петрозаводске активно идет ремонт улиц. Во многих районах укладывают новый асфальт и меняют бордюры. Но порой результат работы не устраивает горожан, о чем они пишут в соцсетях.

Жительница столицы Карелии посетовала в паблике «Живой Петрозаводск» ВКонтакте, что дорожники в Сулажгоре явно не учли очень важный фактор, когда заливали новый асфальт.

Его положили текущим летом, с тех пор улицы во время дождей постоянно покрываются водой.

«Куда вода будет уходить, не подумали. Наверное, это проблема воды и очередные мучения жителей Сулажгоры», - жалуется Кристина.

Она опубликовала видео из микрорайона и отметила, что такие лужи там появляются даже в маленький дождь. // Фото, видео: «Живой Петрозаводск» /ВКонтакте