Жители Старой Кукковки считают, что их района как будто нет в городе

Проживающие на Старой Кукковке петрозаводчане недовольны условиями, в которых им приходится существовать. О ситуации с благоустройством микрорайона рассказала в группе «Подслушано в Петрозаводске» одна из горожанок.

По словам женщины, на их район власти давно махнули рукой. Ведь условия там очень некомфортные.

«Есть ощущение, что такого района нет на карте города, которую смотрят наши власти. Воду по улицам не тянут, газ нас обошел, дороги вроде делают, а пешеходных дорожек нет, - объяснила она. - Я живу на Ульянова и у меня двое деток. Дочь совсем маленькая, и спасибо водителям, которые двигаются, чтобы я по проезжей части проехала с коляской. Сын в школу может на перекрестке Ульянова-Ломоносова простоять 30 минут, переход не предусмотрен. Сливных канав нет. Если идет дождь, вся вода с дороги во дворе».

Напомним, Старая Кукковка строилась еще в 30-е годы прошлого века. Но в настоящее время район не особо изменился: здесь по-прежнему множество деревянных ветхих домов.