Истощенный тюлень под Выборгом пришел к людям и просил помощи

Судьба старого и явно больного тюленя заботит жителей Ленобласти и Петербурга после сообщения о животном в соцсетях. В группе «Спасение тюленей» разместили пост и видео, на котором тюлень просит помощи.

Его заметили 13 августа под Выборгом, на берегу Финского залива. Серый тюлень вышел на берег около поселка Пески, жалобно глядя на людей.

«Неожиданно на побережье залива около пос. Пески сегодня вылез немолодой помирающий самец серого тюленя и попросил у людей помощи. К сожалению, люди не знали, куда нужно позвонить, и пока информация дошла до нас, тюлень уплыл», - сообщили в паблике.

В комментариях к видео и посту пишут, что тюлень сильно истощен. Фонд друзей балтийской нерпы начал его поиски. Сотрудники общественной организации попросили всех неравнодушных походить по побережью Финского залива.

Нужно обследовать участок от Зеленогорска до Песков и помочь в поисках тюленя. Если кто-то его увидит, следует позвонить по телефону горячей линии фонда. // Фото, видео: «Спасение тюленей»/ВКонтакте