Звезда «Папиных дочек» родила первого ребенка от фигуриста Авербуха

В субботу, 14 августа, у Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха родился общий ребенок. Для звезды российского сериала он первый, для фигуриста – второй. Елизавета написала о рождении первенца в Instagram.

Артистка опубликовала снимок, на котором они все втроем. Младенца держит ее муж, она сама нежно прижалась к тому и другому. Снимок Лиза подписала «Счастье».

Пол малыша пара не обозначила, но знакомые семьи рассказали «КП», что это мальчик.

Подписчики в комментариях немедленно стали поздравлять родителей, оставив за семь минут почти 700 пожеланий.

Арзамасова ранее писала в соцсетях, что беременность ее очень радует. В этот период 47-летний Авербух окружил заботой свою 26-летнюю жену.

У фигуриста и продюсера уже есть ребенок, это сын. Мать мальчика - фигуристка Ирина Лобачева. // Фото - liza_arzamasova/Instagram