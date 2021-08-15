Медвежьегорцы нашли в лесу потерянный два года назад нож и не только

Необычная история случилась с жителями Медвежьегорска в выходные дни. Горожанка поделилась ею в паблике «Медвежьегорск online» ВКонтакте.

Анна Терешкина пошла в лес за грибами и нашла свой давно пропавший нож.

«В поисках грибов в лесу нашли свой нож, утерянный пару лет назад, - написала она. - Обрадовались находке. Поклонились лесу в благодарность, и лес, видно, решил наградить нас еще! Лежит фляга. С дарственной надписью. И мы решили порадовать хозяина этой фляги».

Женщина просит найти владельца памятной фляги, заодно проверив теорию шести рукопожатий.

Она предложила всем распространить свой пост, а владельцу найденного предмета, если он увидит запись, обозначить примерное место потери. // Фото: Анна Терешкина/«Медвежьегорск online»