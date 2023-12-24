Жители пяти поселков в Карелии вторые сутки остаются без электричества

Жители нескольких населенных пунктов в Лахденпохском районе на выходные остались без света. Сильный ветер 23 декабря повалил шесть деревьев, они оборвали электропровода, сообщили в группе районной администрации ВКонтакте.

Из-за аварии электроэнергия не поступает в часть поселка Хийтола, поселки Ринтала, Вялимяки, Хауккаваара и в поселок Элисенваара. В поселке Хийтола из-за отключения электроэнергии вдобавок нет еще и воды.

Пока что ликвидировать последствия ЧП полностью не удается, бригады Россетей устраняют обрывы проводов. // фото: unsplash.com