24 декабря 2023, 09:15
Девочка приехала в Петрозаводск из Костомукши с группой и пропала
Полиция просит помочь в поисках несовершеннолетней
Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают местонахождение Ангелины Владимировны Зазуля. Несовершеннолетняя пропала 21 декабря, сообщили в МВД Карелии.
В карельскую столицу девочка 2008 года рождения приехала из Костомукши вместе с группой других детей. Однако Ангелина убежала от воспитателя.
Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, просят сообщать по телефону +7 981 402-06-14. // фото: МВД Карелии