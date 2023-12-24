Девочка приехала в Петрозаводск из Костомукши с группой и пропала

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают местонахождение Ангелины Владимировны Зазуля. Несовершеннолетняя пропала 21 декабря, сообщили в МВД Карелии.

В карельскую столицу девочка 2008 года рождения приехала из Костомукши вместе с группой других детей. Однако Ангелина убежала от воспитателя.

Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, просят сообщать по телефону +7 981 402-06-14. // фото: МВД Карелии