23 декабря 2023, 14:07
Пострадавших в смертельном ДТП на «Коле» пришлось выпиливать из машины
Спасатели опубликовали фотографии и видео с места страшной аварии в Карелии
На место смертельной аварии на «Коле» 22 декабря выезжал дежурный караул пожарной части №47.
Пришлось разрезать крышу автомобиля, сообщили в паблике ОПС по Прионежскому району.
Пожарных вызвали для ликвидации последствий ДТП в 21:02 в пятницу. Напомним, на 445-м километре федеральной трассы столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина.
На месте ЧС спасатели разрезали крышу автомобиля гидравлическим инструментом и достали из салона пострадавших.
К ликвидации последствий аварии привлекали также сотрудников специализированной пожарной части. // фото: ОПС Прионежского района