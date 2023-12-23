Пострадавших в смертельном ДТП на «Коле» пришлось выпиливать из машины

На место смертельной аварии на «Коле» 22 декабря выезжал дежурный караул пожарной части №47.

Пришлось разрезать крышу автомобиля, сообщили в паблике ОПС по Прионежскому району.

Пожарных вызвали для ликвидации последствий ДТП в 21:02 в пятницу. Напомним, на 445-м километре федеральной трассы столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина.

На месте ЧС спасатели разрезали крышу автомобиля гидравлическим инструментом и достали из салона пострадавших.

К ликвидации последствий аварии привлекали также сотрудников специализированной пожарной части. // фото: ОПС Прионежского района