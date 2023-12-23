Семь человек пострадали в лобовом ДТП рядом с Карелией

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло 22 декабря вечером в Мурманской области. Друг в друга врезались Skoda Fabia и микроавтобус Volkswagen T4, сообщили в Управлении по ГО и ЧС региона.

Авария произошла на улице Путепроводной в Кандалакше. На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и пожарные.

- Бригадой СМП семеро человек доставлены в Кандалакшскую ЦРБ. Сотрудниками УГИБДД по Мурманской области устанавливаются причины произошедшего,

- сказано в сообщении.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель Daewoo Nexia. Он поворачивал налево и не уступил дорогу Skoda Fabia, уточнили в региональной ГИБДД.

Водитель Fabia затормозил, но автомобиль занесло и вынесло на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. // фото: Управление ГО и ЧС Мурманской области