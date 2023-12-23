Руководитель в Петрозаводске спрятал от налоговой почти 6 млн рублей

Руководителя коммерческой организации в Петрозаводске уличили в сокрытии от принудительного взыскания крупной суммы денег. Со счетов компании должны были снять недоимку по налогам в сумме более 5,8 миллиона рублей, сообщили в СУ СКР по региону.

Компания занимается добычей и переработкой нерудных материалов. Зная о предстоящем взыскании. Ее руководитель в ноябре 2021 года – январе 2022-го спрятал деньги. Он вывел их из-под механизма принудительного взыскания и использовал при расчетах с контрагентами, минуя свои расчетные счета.

Об этом узнали и возбудили уголовное дело. В ходе следствия руководитель фирмы признал вину и полностью возместил ущерб. После этого дело прекратили. // фото: pixabay.com