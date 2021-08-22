Жители Пряжи пожаловались на отсутствие уличного освещения и тротуаров

Пряжу окутала тьма, местные жители пожаловались в соцсети на отсутствие уличного освещения и не только его одного.

«Уважаемая администрация поселка Пряжа! Когда в поселке будет уличный свет? Тротуаров нет, темень непроглядная. Как прикажите ходить? Ведь машины имеют не все, люди возвращаются с работы»,

- написала в группе «Пряжа – самый теплый поселок» местная жительница, сопроводив сообщение несколькими снимками.

В комментариях пользователи указали и на другие проблемы в поселке:

«Да лето прошло ни дорог, ни водопровода, ни колонок!!!»

«И когда противотанковые рвы по дороге в Пряже приведут в нормативное состояние». (фото на главной prorealgames.ru)