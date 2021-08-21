Автомобили жестко столкнулись в районе бульвара Победы в Петрозаводске

Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке улицы Московская и Октябрьского проспекта в районе бульвара Победы. Дорожный инцидент произошел вечером в пятницу и попал в объектив камеры видеонаблюдения CityLink.

Автомобили двигались во встречных направлениях. Возможно, один из них собирался повернуть с Московской налево на проспект. В этот момент в него влетел другой автомобиль, который двигался по Московской в прямом направлении. Запись опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».