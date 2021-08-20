«ВКонтакте» объявила о крупнейшем обновлении видеоплатформы

«ВКонтакте» продолжает совершенствоваться. Соцсеть радикально обновила видеоплатформу. О редизайне сервиса сообщает «Лента.ру».

«Мы (...) сменили архитектуру на масштабируемую, сняли ограничение на число онлайн-зрителей в трансляциях, изменили форматы и протоколы доставки видеоконтента»,

- сообщил технический директор «ВКонтакте» и единой платформы видео и звонков Mail.ru Group Александр Тоболь.

Пользователям смогут просматривать видео и прямые эфиры в высоком качестве 4К. Функция появится на платформах iOS, Android и в десктопной версии. Теперь «Видео ВКонтакте» поддерживает загрузку «тяжелых» файлов до 256 гигабайт. В соцсети считают, что это откроет широкие возможности для профессиональных и полупрофессиональных авторов, а также обладателей цифровых камер сверхвысокой четкости.

Разработчики уделили внимание адаптивности технологии видеостриминга. В настройках видеоплеера появится семь параметров качества видео вплоть до Full HD и 4К, между которыми зритель при желании сможет переключаться.

Еще одной возможностью для пользователей станет формат Picture-in-Picture («картинка в картинке»), который позволит, не прерывая просмотр видео, продолжить навигацию в мобильном приложении. Для этого видеоплеер можно свернуть в мини-окно с помощью новой кнопки. (фото secretmag.ru)