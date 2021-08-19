Рэпер Моргенштерн купил дом за 100 миллионов рублей

Рэпер Моргенштерн поделился с подписчиками радостью: он наконец купил собственный дом. Музыкант рассказал в своем Instagram о примерной стоимости недвижимости.

Рэпер разместил в соцсети много снимков и видеоролик. На фотографиях исполнитель стоит рядом с 20-ю пачками купюр, лежащих на столе. В каждой пачке пять миллионов, соответственно, всего денег порядка 100 миллионов.

В ролике артист что-то подсчитывает на калькуляторе, затем показывает итог на камеру.

Правда, Моргенштерн не уточнил, все ли эти деньги потратил на дом. Но отметил, что заработал на недвижимость «без ущерба карме».

«У меня сегодня исполнилась мечта — я купил дом. Теперь мне есть, где жить. Жду поздравлений, всем желаю исполнения мечтаний, а я пошел в доту», - сообщил рэпер поклонникам.

Где именно находится его дом, музыкант не рассказал. Но поклонники за него в любом случае рады, они оставили множество лайков и позитивных комментариев. // Фото: topnews, morgen_shtern/Instagram