Жители Приладожья оспорили в суде тарифы на отопление

Верховный суд Карелии 16 января вынес решение по коллективному иску жителей Приладожья к Госкомитету республики по ценам и тарифам. Об этом сообщили в паблике «Сортавала-столица Приладожья».

«Суд признал недействующим с момента вступления решения суда в законную силу постановление об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2023 год»,

- говорится в сообщении группы.

Административный иск был удовлетворен частично, следует из данных суда.

Иск от жителей Сортавалы, Лахденпохьи и Олонца, оспаривающий высокие тарифы для граждан по теплоснабжению, был подан в сентябре 2023 года. // фото «Петрозаводск говорит»