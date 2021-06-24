Жители Петрозаводска теряют сознание на улицах из-за жары

В Петрозаводске люди теряют на улицах сознание из-за жары. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказали на станции скорой помощи после того, как стало известно об установлении температурного рекорда 22 июня.

– Было очень много уличных вызовов. В общественные места, в магазины вызывают скорую. Падение, потеря сознания… Огромное количество таких случаев, их стало больше в два-три раза,

– сообщила руководитель станции Татьяна Смолинова.

Нагрузка на медиков выросла кратно, и не только из-за жары, но также из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Среднее количество вызовов – 430 в сутки. Это при том, что летом обычно примерно 260 вызовов в сутки. Подробнее о том, как Карелия переживает аномальную жару, читайте в нашем материале.