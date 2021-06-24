МВД Карелии напомнило об ответственности за репост фейков о COVID-19

Республиканские власти и полиция мониторят социальные сети, чтобы выявить фейковые новости о коронавирусе и вакцинации в Карелии. Граждан предупреждают об ответственности и просят не воспринимать «слухи всерьез» и не торопиться пересылать друзьям и знакомым. Граждан просят опираться на «информацию из достоверных официальных источников». В их числе – официальные сайты Роспотребнадзора, Минздрава РФ, портала органов власти РК, Минздрава РК.

В МВД предупредили, что согласно Кодексу РФ «Об административных правонарушениях» (часть 9 статьи 13.15) «за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан», предполагается штраф.

Также ведомство привело несколько статей Уголовного кодекса, предусматривающих серьезный штраф и даже наказание в виде лишения свободы.

Так, по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности, предусмотрен штраф от 300 до 700 тысяч, либо ограничение свободы до 3 лет.

«Статья 207.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3-х лет, если распространенная заведомо ложная информация причинила вред здоровью человека, до 5 лет лишения свободы, если указанная информация повлекла смерть человека», - добавили в МВД. (фото Дмитрий Лекай, lenta.ru)