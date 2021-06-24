Как первый губернатор Карелии боролся с нищетой

Как-то в тяжелую минуту жизни, когда Гаврила Державин находился в беспроглядной нищете и имел в кармане всего 50 рублей (Державин уже не знал, как выйти из ситуации), он пошел с этими деньгами в игорный дом. Фортуна поворачивается к Гавриле лицом, и он за несколько дней выигрывает (невероятно!) 40 000 рублей.

Державин расплачивается с долгом, из-за которого его бы ждала долговая яма и… поездка в Карелию не в качестве губернатора, а на каторжные работы.

К слову сказать, это был не его долг, это было поручительство за товарища, который сбежал и оставил долг за Гаврилой Романовичем. Гаврила Романович, вы человек, хранимый Небесами! (Видео)